“Siamo profondamente addolorati per quanto è accaduto nella vicina Saviano. Appena giunta la notizia abbiamo voluto raccoglierci in un minuto di silenzio, nel corso dello Sport City Day. Poi la decisione, in tempi rapidi, di annullare tutti gli eventi che erano stati programmati sul territorio sommese. Ringrazio tutti gli artisti per la comprensione. Non escludo che una decisione simile possa essere adottata anche quando si svolgeranno le esequie delle persone che hanno perso la vita nel crollo della palazzina, a Saviano, paese confinante con Somma Vesuviana. Esprimo al primo cittadino di Saviano, Vincenzo Simonelli, e all’intera comunità savianese, tutto il cordoglio e la vicinanza personale e dei miei concittadini”. Lo afferma, in una nota, Salvatore Di Sarno, sindaco del Comune di Somma Vesuviana.

“Ringrazio ugualmente i sommesi per aver compreso l’importanza di questa decisione”. Il primo cittadino, già nella serata di ieri, ha firmato un’apposita ordinanza “con la quale abbiamo sospeso i festeggiamenti per San Gennaro e tutti gli eventi che erano in programma sul territorio sommese”.