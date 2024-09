Nella notte, un grave incidente stradale ad Aragona, in provincia di Agrigento, ha causato la morte di Martina Frequente, una giovane di 26 anni. La tragedia è avvenuta in uno scontro tra una Fiat Grande Punto e un’Audi A5. Martina viaggiava con i genitori e il fidanzato, tutti reduci da una festa di matrimonio. Anche gli occupanti dell’Audi, una coppia originaria di Sanfratello in vacanza nell’agrigentino, sono rimasti feriti.

Le Dinamiche dell’Incidente

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione. La Fiat Grande Punto, guidata dal padre della giovane, si è schiantata contro l’Audi, ma non è ancora chiaro cosa abbia causato lo scontro. Martina era seduta sul sedile posteriore, e le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Soccorsi e Conseguenze

Martina è stata immediatamente trasportata all’ospedale Giovanni Di Dio di Agrigento, ma nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta a causa delle ferite riportate. Anche le altre persone coinvolte nell’incidente sono state soccorse, e tra queste una è in condizioni critiche.