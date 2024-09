Questa mattina, poco prima delle ore 8, si è verificato un grave incidente stradale sull’autostrada A30 in direzione sud, nei pressi dello svincolo per Mercato San Severino. Un autoarticolato che trasportava carni ha perso il controllo, ribaltandosi e travolgendo un’auto in transito. L’incidente ha causato il blocco temporaneo della carreggiata.

Dinamica dell’incidente

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe sbandato invadendo la carreggiata opposta e successivamente si sarebbe ribaltato su una vettura che stava transitando in quel momento. Nonostante la drammaticità della situazione, i due passeggeri a bordo dell’auto sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, miracolosamente illesi.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, allertati dalla Polizia Stradale, per gestire la rimozione dei veicoli coinvolti. La squadra di Mercato San Severino, insieme a un’autogru, è attualmente impegnata nel recupero dell’autoarticolato ribaltato. I passeggeri dell’autovettura e l’autista del mezzo pesante sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 per accertamenti.

Situazione del traffico

Al momento, la carreggiata sud della A30 è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di recupero e messa in sicurezza della strada. Sul posto è presente anche il personale dell’Anas, che sta collaborando con le forze dell’ordine per gestire la situazione e deviare il traffico su percorsi alternativi.