Un grave episodio di violenza è avvenuto oggi a Pompei, dove un 14enne è finito accoltellato da un coetaneo durante una lite all’interno di una scuola superiore. Il fatto si è verificato poco prima delle 13 presso l’Istituto Alberghiero situato nel centro della città. Gli agenti del commissariato di polizia, che si trova nelle vicinanze, sono intervenuti prontamente sul posto, isolando l’area e portando il presunto aggressore nei loro uffici per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, il personale del 118 ha soccorso il ferito, che fortunatamente ha riportato solo ferite superficiali e non sembra essere in gravi condizioni, secondo i primi accertamenti medici.

Il giovane aggressore è attualmente in custodia presso il commissariato, in attesa delle disposizioni del pubblico ministero della Procura per i Minorenni di Napoli, che si occuperà di valutare la gravità dell’accaduto e stabilire eventuali provvedimenti.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità scolastica e cittadina, sollevando ancora una volta il tema della violenza giovanile e dell’urgenza di misure preventive nelle scuole.