Casandrino teatro di un’importante operazione di contrasto ai fenomeni di Terra dei Fuochi. In seguito alle direttive del Prefetto Michele di Bari, un’azione congiunta della Polizia Metropolitana, dell’Esercito (nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure) e dei Carabinieri ha portato alla scoperta di un’area privata utilizzata per lo stoccaggio illecito di rifiuti automobilistici.

Dettagli dell’Operazione

L’area, estesa su oltre 300 metri quadri, era adibita a deposito di oltre 120 metri cubi di rifiuti automobilistici. Tra i materiali rinvenuti, sono stati trovati numerosi mezzi di dubbia provenienza, inclusi motorini e auto di grossa cilindrata. Un camper, carico di pezzi e materiali di auto, è stato trovato con una targa alterata. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il camper era stato rubato a Roma durante il periodo di Ferragosto e apparteneva a due turisti francesi.

Azioni e Conseguenze

Le forze dell’ordine hanno denunciato due persone per ricettazione e sequestrato l’area. È stata inoltre richiesta la caratterizzazione del terreno per valutare l’impatto ambientale e le eventuali conseguenze del deposito illecito di rifiuti. Le verifiche sono ancora in corso per determinare l’eventuale origine furtiva del restante materiale rinvenuto.

Prossimi Passi

Questa operazione rappresenta solo il primo passo di un ampio action day in corso nelle zone di Casandrino, Cardito e Crispano, volto a combattere il fenomeno dei rifiuti illeciti e a garantire la sicurezza ambientale.