La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di colore Giallo per la giornata di domani, a causa di temporali che potrebbero colpire diverse aree della regione. L’allerta sarà in vigore dalle ore 6:00 di martedì 17 settembre fino alle ore 6:00 di mercoledì 18 settembre.

Zone Interessate

L’allerta riguarda prevalentemente le aree costiere della regione. Le zone specifiche coinvolte sono:

Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana

Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini

Tusciano e Alto Sele

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Dettagli sulla Perturbazione

La perturbazione in arrivo si caratterizza per un’elevata incertezza previsionale. I temporali saranno improvvisi ma localmente intensi e potranno essere accompagnati da fenomeni come grandine, fulmini e raffiche di vento.

Rischi Idrogeologici

La Protezione Civile raccomanda massima attenzione al rischio idrogeologico derivante dai temporali. Sono possibili:

Allagamenti in aree urbane

Esondazioni di piccoli corsi d’acqua

Frane e caduta massi, soprattutto in zone colpite da incendi nei mesi scorsi

È consigliabile evitare spostamenti non necessari e prestare attenzione a eventuali criticità locali.