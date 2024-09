Un’operazione coordinata dei Carabinieri ha portato al recupero di una Jeep rubata e all’arresto di due persone nel comune di Villaricca. La vicenda è iniziata quando una pattuglia dei Carabinieri di Licola ha intercettato, in via Ripuaria alla periferia di Qualiano, una Jeep inserita nella lista dei veicoli rubati. Il SUV viaggiava ‘scortato’ da un’altra auto, anch’essa segnalata per controllo, la cui targa era precedentemente inserita negli elenchi di monitoraggio delle forze dell’ordine.

Appena i conducenti dei due veicoli si sono resi conto che i Carabinieri si erano messi alle loro calcagna, hanno iniziato una fuga spericolata, zigzagando tra le auto in marcia. La corsa, però, non è durata molto: dopo alcuni chilometri, una seconda pattuglia della caserma di Qualiano è riuscita a intercettare uno dei due veicoli nel comune di Qualiano, scatenando un ulteriore inseguimento, terminato in via Napoli, nel comune di Villaricca.

Il conducente è fermato e, durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato in suo possesso le chiavi della Jeep rubata, immediatamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Poco dopo, un secondo uomo, coinvolto nell’operazione, è rintracciato nella sua abitazione e arrestato.

Entrambi gli uomini dovranno rispondere alle accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Grazie alla tempestività e al coordinamento delle pattuglie, il veicolo rubato è recuperato senza incidenti, e la fuga dei sospettati rapidamente bloccata.