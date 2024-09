Un ventenne di Afragola, in provincia di Napoli, è accusato di maltrattamento di animali per aver tarpato le ali a un pappagallino della specie Parrocchetto, condannandolo a una condizione incompatibile con la sua natura. Il giovane rischia ora un processo e una possibile condanna che va dai 3 ai 18 mesi di reclusione, o una multa compresa tra i 5.000 e i 30.000 euro. L’accusa, contestata in base all’articolo 544-ter del codice penale, riguarda la lesione causata al volatile, che è considerata un atto di sevizia.

Il reato è accertato dalla Polizia Locale di Napoli lo scorso 14 agosto, e al ventenne è recentemente notificato l’avviso di conclusione delle indagini. Il codice penale punisce severamente chi infligge sofferenze o comportamenti insopportabili agli animali, riconoscendo la gravità di questi atti in base alle caratteristiche etologiche della specie.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della tutela degli animali e delle conseguenze legali per chiunque infligga loro maltrattamenti o sofferenze.