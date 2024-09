Un salumificio di Torre le Nocelle, in Irpinia, è stato vittima di un furto notturno che ha visto il coinvolgimento di due furgoni rubati da una vicina ditta. Il raid, avvenuto nella notte tra ieri e oggi, ha portato al furto di diversi chilogrammi di salumi, con danni significativi in fase di quantificazione.

Dettagli del Furto al Salumificio

Nel corso della notte, i malviventi hanno preso di mira un salumificio situato a Torre le Nocelle, un comune in provincia di Avellino. I ladri sono riusciti a rubare una quantità non ancora precisata di salumi, utilizzando due furgoni che erano stati sottratti poco prima da un’altra azienda situata nelle vicinanze. L’azione rapida e ben orchestrata dei ladri ha sollevato notevoli preoccupazioni per la sicurezza nella zona.

Intervento delle Forze dell’Ordine

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti prontamente presso il salumificio dopo essere stati allertati del furto. Sul posto, hanno constatato l’avvenuto furto e avviato le prime indagini per accertare l’entità dei danni. Attualmente, è in corso una fase di quantificazione del danno subito dall’azienda.

Azioni di Investigazione in Corso

Le forze dell’ordine, in particolare il Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano, stanno conducendo un’indagine approfondita per identificare i responsabili del furto. Tra le attività di investigazione in corso, è prevista l’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’azienda. Questi accertamenti sono fondamentali per ricostruire la dinamica dell’evento e risalire agli autori del raid.

Conseguenze e Preoccupazioni

Il furto ha sollevato preoccupazione tra i residenti e le imprese della zona, accentuando il tema della sicurezza nelle aree industriali e commerciali. Le autorità locali stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e si stanno coordinando con le forze dell’ordine per garantire maggiore protezione e prevenzione contro atti simili in futuro.