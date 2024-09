Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella centralissima Piazza 4 Novembre di Montemiletto, dove un uomo di 47 anni di Nola è denunciato per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso un’anziana di 76 anni. L’investimento è avvenuto durante il mercato settimanale del paese, suscitando una grande commozione tra i residenti.

Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana vittima stava attraversando la piazza quando è stata investita dal Suv guidato dall’uomo, residente nel Nolano. Nonostante il conducente del veicolo si sia immediatamente fermato e abbia chiamato i soccorsi, i tentativi dei sanitari di rianimare la donna sono stati vani e la vittima è deceduta sul posto.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente due gazzelle della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano. I carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti e sequestrato il veicolo coinvolto, oltre allo smartphone del 47enne. Il test alcolemico a cui è stato sottoposto il conducente è risultato negativo, ma l’uomo è stato comunque denunciato per omicidio stradale. Attualmente, le indagini sono in corso per determinare con precisione la dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità.

Ulteriori Sviluppi e Controlli

La salma della vittima è messa a disposizione della Procura di Avellino per l’esame autoptico, che aiuterà a chiarire ulteriormente le cause del decesso. Questo tragico evento sottolinea l’importanza della sicurezza stradale, un tema su cui il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino è particolarmente attivo. Da diverse settimane, è stata avviata una campagna di controlli mirata a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e a migliorare la sicurezza per tutti gli utenti.