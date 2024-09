I sussidi economici svolgono un ruolo fondamentale nel garantire supporto a chi si trova in condizioni di difficoltà. I governi italiani, infatti, hanno sempre prestato particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, offrendo aiuti economici mirati a contrastare situazioni di disagio sociale.

Uno dei gruppi più tutelati è quello degli anziani. Considerando l’aumento dell’aspettativa di vita, è essenziale garantire a queste persone agevolazioni che possano aiutarle a soddisfare le loro esigenze quotidiane. Vediamo quali sono i principali bonus e vantaggi riservati agli over 65.

Principali Bonus e Agevolazioni per Anziani

Esenzione Ticket Sanitario Le persone con più di 65 anni hanno diritto all’esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami diagnostici, e medicinali, a condizione che il loro reddito non superi i 36.151,98 euro annui. L’esenzione comprende anche le cure termali presso centri specializzati.

Esenzione Canone RAI Per chi ha almeno 75 anni e un reddito annuo inferiore agli 8.000 euro, è prevista l’esenzione dal pagamento del canone RAI, un’importante agevolazione per alleggerire il carico fiscale sulle famiglie.

Bonus Nuovo Digitale Terrestre I pensionati over 70, con un assegno annuo non superiore a 20.000 euro, possono richiedere gratuitamente il nuovo digitale terrestre. La domanda può essere presentata presso gli Uffici Postali o telefonando al numero verde 800.776.883.

Esenzione TARI Molti Comuni italiani prevedono l’esenzione totale o parziale della TARI (tassa sui rifiuti) per cittadini con almeno 65 anni e un ISEE compreso tra 6.000 e 9.000 euro. Questo è un altro modo per sostenere gli anziani che vivono con un reddito limitato.

Abbonamenti Ridotti per i Trasporti Gli over 65 possono usufruire di abbonamenti ridotti per i mezzi di trasporto pubblico, inclusi bus, tram, treni e metropolitane. Le condizioni e le agevolazioni variano a seconda della città e della regione.

Patto per la Terza Età A partire dal 1° gennaio 2025, entrerà in vigore il Patto per la terza età, una misura rivolta agli over 80 non autosufficienti. Questi soggetti riceveranno un contributo mensile di 850 euro, che si aggiungerà all’assegno di accompagnamento (531,76 euro), per un totale di 1.380 euro. Per accedere a questa prestazione, sarà necessario avere un ISEE non superiore a 6.000 euro.

Garantire bonus e agevolazioni a chi ne ha bisogno è una manifestazione di giustizia sociale. Grazie a questi strumenti, le persone anziane con difficoltà economiche possono accedere a beni e servizi essenziali, migliorando la qualità della loro vita. Tenersi aggiornati sulle opportunità e sui requisiti per richiedere tali agevolazioni è fondamentale per sfruttare al meglio i benefici offerti.