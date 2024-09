Sono gravissime le condizioni del ragazzo di 16 anni che questa mattina, martedì 24 settembre, è precipitato dal secondo piano dell’Istituto Pantaleo di Torre del Greco. L’incidente è avvenuto poco prima delle otto, prima dell’inizio delle lezioni. Il giovane, iscritto al terzo anno e affetto da ipovisione, è prontamente soccorso dal personale scolastico e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. L’intervento è effettuato da un’ambulanza del 118, allertata dagli insegnanti presenti in quel momento.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era regolarmente entrato in aula, quando si è avvicinato a una finestra che si affaccia sul lato interno della scuola, situata in via Cimaglia. Da lì, per motivi ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto. La dinamica dell’accaduto è ancora incerta: non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Carabinieri e polizia sono attualmente impegnati nelle indagini per stabilire con esattezza quanto accaduto. Saranno fondamentali le testimonianze degli insegnanti e degli studenti presenti, così come l’analisi delle telecamere di sorveglianza dell’istituto, per fare piena luce su questo tragico evento.