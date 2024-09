Un dramma ha scosso l’Istituto scolastico Olivetti di Fano, dove un ragazzo di 14 anni è deceduto improvvisamente durante la prima ora di lezione. Lo studente, al primo anno di liceo, si è accasciato davanti ai compagni dopo essere rientrato in classe dal bagno. A dare l’allarme è stato un compagno di classe, mentre i professori hanno tentato immediatamente di soccorrere il giovane, come riportato dal Resto del Carlino.

I sanitari del 118 sono stati allertati e si sono precipitati sul posto, ma purtroppo per il ragazzo, che soffriva di patologie cardiache, non c’era già nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto sul posto, lasciando i compagni e il personale scolastico sotto shock.

La preside dell’istituto ha visitato le varie classi per informare gli alunni sull’accaduto, e molti genitori sono richiamati per riportare a casa i propri figli, profondamente scossi dall’evento. Il ragazzo era figlio di una dipendente del Comune, un dettaglio che ha ulteriormente colpito la comunità locale, già affranta per la tragica perdita.