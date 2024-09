Nel periodo tra settembre e ottobre, oltre 1,7 milioni di lavoratori italiani vedranno un aumento degli stipendi, con incrementi che variano da 30 a 100 euro. Questi aumenti sono il risultato degli adeguamenti previsti dai più recenti contratti collettivi nazionali di categoria.

Stipendi Bancari: Aumento di 100 Euro per 270.000 Lavoratori

Circa 270.000 addetti del settore bancario beneficeranno di un aumento netto di 100 euro in busta paga. Questo incremento è la seconda tranche dell’aumento previsto dal contratto collettivo firmato il 23 novembre 2023 tra sindacati, ABI e Intesa Sanpaolo. Il contratto prevede un aumento complessivo di 435 euro mensili a regime, con la suddivisione degli importi in diverse tranche fino al 2026.

Aumenti per i Dipendenti degli Studi Professionali

Anche gli oltre 600.000 dipendenti degli studi professionali vedranno un aumento degli stipendi grazie al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il periodo 2024-2027. In particolare, il terzo livello vedrà un incremento complessivo di 215 euro mensili a regime, con una prima tranche di 105 euro in arrivo a marzo 2024.

Aumenti per i Lavoratori delle Cooperative Sociali

Gli stipendi dei lavoratori delle cooperative sociali, che contano circa 870.000 addetti tra soci e dipendenti, sono pronti a subire un’importante revisione al rialzo grazie al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, valido fino al 31 dicembre 2025. Questo settore, che svolge un ruolo cruciale nel tessuto sociale italiano, vedrà incrementi salariali che mirano a riconoscere e valorizzare l’impegno quotidiano dei lavoratori, spesso impegnati in ambiti sensibili come l’assistenza sociale, l’educazione e l’inclusione di persone svantaggiate.

Dettagli degli Aumenti per il Livello C1

Il nuovo contratto prevede un aumento graduale dei minimi conglobati, con un focus particolare sul Livello C1, una delle categorie più rappresentative del settore. Gli aumenti salariali saranno distribuiti in più fasi:

Febbraio 2024: I lavoratori al Livello C1 riceveranno un aumento di 60 euro, che rappresenta il primo passo verso il miglioramento delle loro condizioni economiche.

Ottobre 2024: Un ulteriore incremento di 30 euro sarà aggiunto alla busta paga, consolidando il processo di aumento previsto dal contratto.

Ottobre 2025: Un ultimo aumento di 30 euro porterà a completamento il ciclo di incrementi per il Livello C1, garantendo un miglioramento complessivo degli stipendi.

Introduzione della Quattordicesima Mensilità

Una delle novità più rilevanti del nuovo contratto è l’introduzione della quattordicesima mensilità, un beneficio economico che avrà un impatto significativo sulle finanze dei lavoratori delle cooperative sociali. A partire dal 2025, questa mensilità aggiuntiva verrà corrisposta ogni anno a giugno e sarà pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore.

Per oltre 1,7 milioni di lavoratori, gli aumenti in arrivo rappresentano un’importante boccata d’ossigeno. Gli stipendi vedranno incrementi significativi, con picchi di 100 euro per i bancari, contribuendo a migliorare il potere d’acquisto in un contesto economico complesso.