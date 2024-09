Nella notte appena trascorsa, un incendio devastante ha colpito uno stabile in via Torre Poerio, nel quartiere Pianura di Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente in risposta a una richiesta di assistenza da parte dei vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento, all’interno dell’edificio interessato dall’incendio, è stato ritrovato il corpo privo di vita di una persona. Le autorità sono attualmente impegnate nell’identificazione della vittima.

Sul posto sono giunti anche la squadra mobile e il magistrato di turno, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Questa tragica vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, che ora attende con ansia ulteriori dettagli sull’accaduto.