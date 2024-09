Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale scoperto all’interno del cantiere per la costruzione del nuovo polo scolastico nell’area della ex scuola media Dante Alighieri di Avellino. L’oggetto pericoloso è rinvenuto dagli operai durante le operazioni di scavo, suscitando immediatamente preoccupazione per la sicurezza. In seguito al ritrovamento, l’area è prontamente interdetta dai carabinieri del comando provinciale e dagli agenti della polizia municipale per garantire la sicurezza della popolazione e prevenire qualsiasi rischio. La zona del cantiere è situata in pieno centro, circondata da diversi edifici residenziali e commerciali, il che ha reso necessaria una rapida attivazione delle misure di sicurezza.

Per gestire la situazione è richiesto l’intervento degli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta, esperti nel disinnesco di ordigni esplosivi. La presenza delle forze dell’ordine e degli specialisti ha garantito un intervento tempestivo e professionale, volto a neutralizzare la minaccia rappresentata dall’ordigno.

L’amministrazione comunale ha comunicato che sono in corso le operazioni di verifica e bonifica dell’area per assicurare che non vi siano ulteriori rischi per la comunità. I cittadini sono invitati a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti. Si stanno monitorando attentamente gli sviluppi della situazione e si forniranno aggiornamenti non appena disponibili.