Gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno eseguito una misura cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un uomo di Pagani, accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna. Secondo le indagini, l’episodio si è verificato all’interno di un condominio di Nocera Inferiore, dove la vittima si trovava per motivi di lavoro. L’uomo avrebbe seguito la donna nell’ascensore e, una volta chiuse le porte, l’avrebbe palpeggiata contro la sua volontà, costringendola a subire atti sessuali. La gravità dell’episodio è aumentata dal fatto che, poco prima dell’aggressione, l’uomo si trovava in compagnia del figlio minorenne.

Il provvedimento degli arresti domiciliari è emesso dal Tribunale del riesame di Salerno, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, e confermato dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’indagato. Di conseguenza, la misura cautelare è diventata esecutiva e l’uomo è raggiunto dagli agenti nella sua abitazione, dove è sottoposto agli arresti domiciliari.

L’accusa di violenza sessuale è estremamente grave e il caso ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, evidenziando ancora una volta l’importanza di garantire sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro.