Lo scorso martedì, un grave incidente si è verificato sulla Tangenziale di Napoli, all’interno della galleria Monte Sant’Angelo, quando un autocarro ha tamponato lateralmente un’autovettura, causando il ferimento di una donna alla guida. Il conducente del mezzo pesante, anziché fermarsi e prestare soccorso, si è dato alla fuga, violando i doveri previsti dalla legge.

Le Indagini e l’Identificazione del Colpevole

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, durante i loro ordinari servizi di vigilanza, sono prontamente intervenuti per soccorrere la vittima. Grazie a un’efficace attività investigativa, gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile dell’incidente. Le indagini si sono basate sull’analisi delle immagini di monitoraggio del traffico della Tangenziale di Napoli e di quelle riprese da un’area di servizio dove il conducente si era fermato per controllare i danni al proprio veicolo.

Il mezzo è successivamente identificato, e gli accertamenti tecnici sull’autocarro hanno confermato la presenza di danni nella parte anteriore-destra, perfettamente compatibili con l’impatto contro l’auto della donna ferita.

Le Conseguenze Legali

Il responsabile, un uomo di 34 anni residente nel Napoletano, è denunciato per lesioni, fuga e omissione di soccorso, reati gravi che prevedono pesanti sanzioni penali. Inoltre, è stato anche sanzionato per violazione del limite di velocità e divieto di sorpasso.

Un Richiamo alla Responsabilità

L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare il codice della strada e di prestare immediatamente soccorso in caso di incidente. La Polizia di Stato continua a monitorare attentamente le strade, garantendo la sicurezza degli automobilisti e perseguendo chi, come in questo caso, viola la legge e mette in pericolo la vita degli altri.