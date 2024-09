Nella notte scorsa a Torre del Greco, un 34enne con precedenti penali è stato arrestato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso dalla polizia mentre cercava di portare via uno scooter rubato. Gli agenti del commissariato locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato due uomini lungo via Circumvallazione, uno dei quali stava spingendo uno scooter a motore spento, condotto dall’altro.

Tentativo di Fuga e Arresto

Alla vista dei poliziotti, uno dei due uomini ha immediatamente abbandonato lo scooter e ha cercato di fuggire. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare il 34enne, trovandolo in possesso di una cartuccia calibro 380. Il suo complice, invece, è riuscito a dileguarsi ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

Accuse e Conseguenze

Dopo l’arresto, il 34enne è stato accusato di furto aggravato e denunciato anche per detenzione abusiva di munizionamento. Lo scooter rubato è stato recuperato e, grazie alle indagini, riconsegnato al legittimo proprietario.

Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca del complice fuggitivo, mentre proseguono le operazioni di controllo per prevenire ulteriori furti nella zona.