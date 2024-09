Gli agenti del Commissariato di Pompei hanno arrestato due giovani di 18 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I due, residenti rispettivamente a Pompei e Boscoreale, sono stati trovati in possesso di una notevole quantità di droga e una somma significativa di denaro.

I Dettagli dell’Operazione

Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto:

A Pompei: Nella casa del giovane di Pompei sono stati trovati:

Una busta contenente circa 82 grammi di marijuana.

10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg.

A Boscoreale: Nell’abitazione del secondo giovane, l’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha scoperto:

Un panetto di hashish del peso di circa 76 grammi.

5 buste contenenti complessivamente circa 394 grammi di marijuana.

Materiale per il confezionamento della droga.

Azioni Legali

I due giovani sono stati arrestati e accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato anche al sequestro dell’ingente somma di denaro trovata in loro possesso. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali ulteriori implicazioni legali e per collegare i due arresti ad eventuali attività di spaccio.