Con dieci milioni di euro disponibili per il bonus psicologo 2024, il sostegno alle spese di psicoterapia soddisferà solamente 3.325 richieste su oltre 400mila pervenute, come è possibile vedere online. Questo divario tra domanda e offerta mette in luce la necessità di maggiori risorse per rispondere alle esigenze della popolazione. La prossima manovra finanziaria potrebbe prevedere nuovi fondi per colmare questo gap.

Che Cos’è il Bonus Psicologo e come consultarlo online

Il bonus psicologo è stato introdotto con il decreto milleproroghe 2021 (Dl 228/2021) per fornire supporto durante la pandemia, un periodo in cui la salute mentale di molti italiani è stata messa a dura prova da ansia, stress e depressione. Questa misura, divenuta strutturale con la legge di Bilancio 2023, prevede un contributo fino a 50 euro per seduta di psicoterapia per i cittadini con un ISEE inferiore ai 50mila euro.

Domanda e Offerta

Per il 2024, l’INPS ha ricevuto oltre 400mila domande di accesso al bonus psicologo, ma solo 3.325 sono state accolte con la graduatoria online. L’ente previdenziale ha annunciato nel messaggio 2976 del 6 settembre 2024 che i fondi disponibili sono di soli dieci milioni di euro, insufficienti per coprire il fabbisogno. Nel 2022, con uno stanziamento di 25 milioni di euro, erano state accolte circa 41mila richieste su 395mila, coprendo solo il 10,5% delle domande. Con i fondi attuali, si stima che il bonus potrà essere assegnato solo a circa 16mila persone.

Prospettive per il 2025

Nel dibattito sulla manovra 2025, il rifinanziamento del bonus psicologo è diventato un tema cruciale. Le prime indiscrezioni suggeriscono che i fondi potrebbero restare a 10 milioni di euro, una cifra che molti ritengono inadeguata rispetto alle esigenze crescenti della popolazione.

La Richiesta degli Psicologi

David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop), ha sottolineato l’urgenza di incrementare i fondi nella prossima legge di bilancio. “Dieci milioni di euro sono gli stessi stanziati nella passata legge di bilancio, ma con l’aumento della domanda, è fondamentale aumentare i fondi disponibili. I disturbi psicologici sono in crescita e molti cittadini non possono permettersi le terapie necessarie,” ha dichiarato Lazzari.

Il bonus psicologo, pur essendo una misura preziosa, rischia di non soddisfare le reali esigenze dei cittadini a causa della scarsità di fondi come è possibile verificare online. È cruciale che nella prossima manovra finanziaria siano previsti maggiori stanziamenti per garantire un adeguato supporto alla salute mentale della popolazione.