Un tentativo di estorsione si è concluso con l’arresto del responsabile, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Grumo Nevano (Napoli). La vittima, una donna del luogo, si è rivolta alle forze dell’ordine dopo essere stata soggetta a minacce per ben otto mesi da parte di un suo ex amante. L’uomo, infatti, pretendeva denaro in cambio del silenzio riguardo alcune foto intime scattate durante la loro relazione extraconiugale.

La Minaccia e il Ricatto

La donna viveva da mesi sotto la pressione delle minacce del suo ex, che chiedeva somme di denaro sempre più ingenti per non rivelare al marito la loro passata relazione. La situazione è degenerata quando l’uomo ha richiesto la somma di 1000 euro, minacciando di rendere pubbliche le foto compromettenti. A questo punto, la vittima ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri.

L’Intervento dei Carabinieri

Durante il colloquio con le forze dell’ordine, la donna ha ricevuto una chiamata dal suo estorsore, il quale reiterava la richiesta di denaro. I carabinieri, ascoltando in diretta la conversazione, hanno consigliato alla vittima di accettare le condizioni imposte dall’uomo, per poter organizzare una trappola che avrebbe portato al suo arresto.

L’appuntamento è stato fissato in un distributore di benzina a Casandrino, nella provincia di Napoli. La vittima si è recata sul posto, ma ad attenderla, insieme a lei, c’erano anche i carabinieri in borghese. Non appena l’uomo si è presentato per riscuotere la somma richiesta, i militari sono intervenuti prontamente, bloccandolo e arrestando l’estorsore sul posto.