Il programma “Dedicata a te”, lanciato dal Comune di Napoli per supportare persone con reddito inferiore ai 15.000 euro, sta affrontando delle difficoltà a causa di una copertura economica insufficiente. L’assessore alle Politiche sociali, Luca Fella Trapanese, ha dichiarato che, sebbene ci siano 62.400 aventi diritto a Napoli, il finanziamento del ministero è sufficiente solo per 32.000 persone. Di conseguenza, circa 30.000 persone rimarranno escluse dal beneficio.

Il processo di assegnazione della carta non prevede parametri selettivi da parte del Comune. I cittadini interessati possono verificare se sono nell’elenco degli aventi diritto attraverso il sito del Comune di Napoli, utilizzando SPID o con l’aiuto di un CAF. Tuttavia, se la domanda supera il numero di carte disponibili, alcuni aventi diritto non riceveranno il supporto. L’assessore ha invitato i cittadini a non contattare gli uffici comunali per chiarimenti, poiché non è possibile fare nulla per modificare la situazione attuale.

Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania, ha criticato la situazione, sottolineando che il Governo sta implementando misure che non sono sufficientemente sostenute finanziariamente. La platea di beneficiari in Campania è stimata intorno alle 65.000 persone, ma le risorse disponibili non sono adeguate a coprire tutte le richieste. Questo solleva preoccupazioni sul fatto che il programma rischi di risultare inefficace per molti cittadini bisognosi.