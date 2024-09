È ufficialmente attiva la nuova Social Card Extra per il 2024, con un contributo potenziato da 500 euro destinato a circa 1,3 milioni di famiglie italiane. Il governo ha confermato la riconferma del bonus anche nella prossima Manovra per il 2025, insieme al Bonus Psicologo da 1.500 euro, con una spesa complessiva di quasi 700 milioni di euro. La carta “Dedicata a te” permette di ottenere sconti per spesa e carburante, favorendo le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

Come Funziona la Social Card Extra per Spesa e Benzina

La Social Card Extra 2024 è attivata il 9 settembre e offre un contributo di 500 euro, superiore di 40 euro rispetto alla versione 2023. Questa carta è rivolta ai nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui uno sotto i 14 anni, e può essere utilizzata non solo per acquistare prodotti alimentari, ma anche per carburante e abbonamenti al trasporto pubblico, inclusi metro, autobus, tram e treni. La carta può essere ritirata presso gli uffici postali dopo aver ricevuto la comunicazione dal Comune di residenza.

Prodotti Acquistabili e Limitazioni

Con la Social Card Extra, è possibile acquistare una vasta gamma di prodotti alimentari come pane, pasta, carne, uova e altri beni di prima necessità. Sono stati aggiunti nuovi prodotti, tra cui quelli a marchio Dop e Igp, ortaggi e prodotti da forno surgelati, oltre a tonno e carne in scatola. Tuttavia, farmaci, alcool, bevande zuccherate e prodotti per l’igiene personale non sono inclusi.

Dove Usare la Social Card Extra

Gli sconti fino al 15% si applicano in 25.000 supermercati e discount italiani. Tuttavia, i piccoli negozi alimentari potrebbero non aderire completamente al protocollo con il governo. Per quanto riguarda il carburante, la rete Unem, con oltre 4.000 distributori (inclusi quelli Enilive), offre sconti fino a 40 centesimi al litro su diesel e metano, ma solo durante l’orario di apertura e con pagamento tramite carta di credito o bancomat.

Bonus Psicologo da 1.500 Euro

Oltre alla Social Card Extra, è attivo il Bonus Psicologo da 1.500 euro per persone con un ISEE fino a 15.000 euro. Finora sono state accolte 3.325 domande su oltre 400.000 richieste. Le risorse attuali ammontano a 10 milioni di euro, ma sono in programma ulteriori assegnazioni nei prossimi mesi, con una probabile riconferma del bonus nella Manovra 2025 e 2026.

Scadenze e Futuri Sviluppi

Il contributo della Social Card Extra potrà essere utilizzato fino al 25 febbraio 2025, con il primo acquisto da effettuare entro il 16 dicembre 2024. Il governo sta inoltre preparando una campagna informativa da 900.000 euro per far conoscere meglio questa opportunità.