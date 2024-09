Le speranze si sono spente alle prime luci dell’alba. Dopo ore di ricerche incessanti, il corpo senza vita di Antonio Ciccorelli, caporeparto dei Vigili del Fuoco, è stato ritrovato in un canale lungo la statale 89, tra San Severo e Apricena, nel Foggiano. Ciccorelli era intervenuto insieme ai suoi colleghi per soccorrere automobilisti rimasti bloccati a causa di una violenta bomba d’acqua che si era abbattuta sulla zona la sera precedente.

L’Intervento e il Drammatico Incidente

Il vigile del fuoco Antonio Ciccorelli faceva parte di una squadra partita da Foggia per fronteggiare l’emergenza. A bordo di un fuoristrada di servizio, stava operando insieme a un collega per prestare soccorso. Durante l’intervento, il mezzo è stato travolto dalla furia dell’acqua. Il collega di Ciccorelli è riuscito a uscire dal veicolo ed è stato tratto in salvo dai compagni. Trasportato in ospedale a San Severo, l’altro pompiere è ora fuori pericolo e verrà dimesso nelle prossime ore.

Purtroppo, per Antonio Ciccorelli, le cose sono andate diversamente. Il suo corpo è stato rinvenuto all’interno del fuoristrada, a circa 700 metri dal punto in cui la piena li aveva colti di sorpresa.

Un Eroe Vicino alla Pensione

Antonio Ciccorelli, caporeparto dei Vigili del Fuoco, era prossimo alla pensione. Avrebbe compiuto 60 anni il mese prossimo, ma la sua carriera si è conclusa tragicamente durante un’operazione di salvataggio. Il suo sacrificio è un doloroso promemoria dell’importanza e della pericolosità del lavoro che i Vigili del Fuoco svolgono quotidianamente per proteggere la popolazione.

Le Parole di Cordoglio del Ministro dell’Interno

La morte di Antonio Ciccorelli ha scosso profondamente l’intera nazione. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso il suo dolore e vicinanza alla famiglia del vigile del fuoco caduto in servizio. “Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del caporeparto dei Vigili del Fuoco, la cui auto è stata travolta dalla piena di un torrente mentre, con la sua squadra, era impegnato per prestare soccorso alla popolazione,” ha dichiarato Piantedosi. Il ministro ha inoltre rivolto un pensiero al collega di Ciccorelli, augurandogli una pronta guarigione.

La Comunità in Lutto

La morte di Antonio Ciccorelli lascia un vuoto enorme nella sua famiglia, tra i suoi colleghi e nell’intera comunità del Foggiano. Era un uomo che aveva dedicato la sua vita al servizio degli altri, mettendo sempre al primo posto il bene comune, anche a costo della propria vita.