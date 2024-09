Sulla strada statale 163 “Amalfitana”, nel tratto al km 47,100 in corrispondenza del comune di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, è temporaneamente istituito il senso unico alternato a causa di un lieve smottamento avvenuto lungo un versante adiacente alla carreggiata. L’evento, come riferito dall’Anas, è causato dalle forti piogge che si sono abbattute sulla zona.

Il distacco del materiale pietroso è in gran parte contenuto dalle reti paramassi presenti lungo il versante, evitando così danni più gravi e garantendo la sicurezza dell’area circostante. Tuttavia, parte del terriccio e del pietrame è scivolata sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato per la pulizia e la rimozione del materiale dalla strada.

Per garantire la sicurezza dei veicoli in transito e consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino, è introdotto il senso unico alternato, regolato dalle squadre operative dell’Anas, che sono attualmente sul posto insieme alle forze dell’ordine. L’obiettivo è quello di completare le operazioni di pulizia e rimuovere ogni residuo che possa rappresentare un rischio per la circolazione.

Gli interventi di ripristino dovrebbero permettere di tornare alla normale viabilità nel più breve tempo possibile, minimizzando i disagi per gli automobilisti che percorrono questo tratto molto frequentato, specialmente dai turisti che visitano la famosa Costiera Amalfitana.

Si raccomanda agli automobilisti di procedere con cautela lungo la tratta interessata, rispettando le indicazioni del personale presente sul posto e le eventuali segnalazioni stradali, per evitare incidenti e garantire una circolazione sicura. L’Anas invita a restare aggiornati sulla situazione del traffico consultando i canali ufficiali di informazione per conoscere l’evoluzione delle operazioni di ripristino.