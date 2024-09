La Giunta Comunale di Napoli ha dato il via libera alla realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza, approvando il progetto di fattibilità tecnica ed economica su proposta dell’assessore alla legalità, Antonio De Iesu. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità e nella promozione della sicurezza pubblica nella città.

Dettagli del Progetto

L’Amministrazione, in collaborazione con l’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e con la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, ha pianificato l’installazione di 116 postazioni di videosorveglianza, che includeranno un totale di 248 apparati di ripresa. Tra queste telecamere, 137 saranno dotate di sistemi per la lettura automatica delle targhe dei veicoli, mentre 111 utilizzeranno la tecnologia PTZ (Pan-Tilt-Zoom), consentendo il controllo remoto dell’inquadratura.

Le postazioni saranno organizzate in 46 cluster, tutti connessi a un unico punto di raccolta, facilitando così la gestione e l’analisi dei dati raccolti.

Investimento e Obiettivi

Il costo totale del sistema è stimato in circa 2 milioni di euro, finanziati dal Fondo Sicurezza del Ministero dell’Interno. Questo sistema non solo fungerà da deterrente contro la criminalità, ma sarà anche un importante strumento per la repressione dei crimini, fornendo dati preziosi sugli eventi criminosi nelle aree sorvegliate.

«Si tratta di un progetto di grande importanza per la sicurezza della città», ha dichiarato l’assessore De Iesu. «Le 248 telecamere saranno installate in punti strategici delle Municipalità 4, 5, 6, 7, 9 e 10, garantendo un controllo più esteso e capillare del territorio, in particolare nelle aree di Piazza Nazionale, Tribunali, Port’Alba, Poggioreale, Vomero, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Secondigliano, San Pietro a Patierno e Pianura. Saranno un prezioso supporto tecnologico utile alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata e predatoria».

Espansione del Sistema di Videosorveglianza

In aggiunta a questo progetto, è previsto un ulteriore sistema di videosorveglianza, denominato Videosurveillance, che sarà finanziato con fondi della Regione Campania. Questo nuovo sistema si concentrerà sui quartieri di Chiaiano, Piscinola, Scampia e Arenella, oltre alla rotatoria di via Manzoni all’angolo con via Caravaggio.

L’implementazione di questi sistemi di videosorveglianza rappresenta un’importante iniziativa per migliorare la sicurezza dei cittadini e garantire una risposta più efficace alle problematiche legate alla criminalità in città. Con queste misure, Napoli si prepara a rafforzare la sua rete di sicurezza e a proteggere i suoi residenti.