I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato i corpi di due giovani africani annegati nelle acque del Lago di Castel Gandolfo. I ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono stati trascinati dalla corrente al centro del lago, finendo a molti metri di profondità.

Il Drammatico Incidente

L’incidente è avvenuto nonostante l’intervento immediato dei bagnini delle spiagge private e dei volontari della Protezione Civile di Castel Gandolfo. Purtroppo, i tentativi di soccorso si sono rivelati vani, poiché i due giovani sono rapidamente risucchiati dalle correnti che li hanno portati a una profondità di circa 10 metri.

Secondo le prime informazioni, uno dei ragazzi indossava dei pantaloni di lana, un abbigliamento non adatto per nuotare e che potrebbe aver contribuito al tragico esito. L’altro giovane era invece in costume da bagno.

Il Recupero dei Corpi

Dopo ore di ricerche, i sommozzatori sono riusciti a localizzare e recuperare i corpi dei due ragazzi. Attualmente, le salme sono in viaggio verso la camera mortuaria dell’Ospedale dei Castelli, dove saranno effettuati ulteriori accertamenti.

Un Lago Sicuro Solo in Apparenza

Il Lago di Castel Gandolfo, noto per le sue acque apparentemente tranquille, ha dimostrato ancora una volta di poter nascondere insidie pericolose, soprattutto per chi non conosce bene la zona. Le correnti sotterranee, spesso invisibili in superficie, rappresentano un rischio reale per i nuotatori, come tragicamente dimostrato in questo caso.