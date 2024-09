Un drammatico incidente stradale ha colpito la comunità di Maiori nella serata di lunedì. Francesco Pappalardo, 76 anni, ex assessore del Comune di Cetara, ha perso la vita lungo la strada provinciale per Chiunzi, al confine con il territorio di Tramonti. L’uomo viaggiava a bordo del suo ciclomotore Si quando, per cause ancora in via di accertamento, è stato coinvolto in uno scontro con una moto Ducati, guidata da un 40enne di Corbara.

L’incidente

L’impatto è avvenuto intorno alle 18:30. Il violento urto è stato fatale per lo sfortunato pensionato, nativo di Cetara ma residente a Maiori, che è deceduto sul colpo. Sul luogo del tragico incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, giunti con due ambulanze partite dai Saut di Maiori e Castiglione. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare Pappalardo è risultato vano.

Chi era Francesco Pappalardo?

Francesco Pappalardo, oltre ad essere stato un volto noto nella politica locale, aveva dedicato parte della sua vita alla valorizzazione delle tradizioni di Cetara. Fu assessore dal 2006 al 2011, con deleghe importanti come i lavori pubblici e il bilancio. Successivamente, decise di lasciare spazio ai più giovani, ma continuò a dare il suo contributo alla comunità. Partecipò, infatti, allo staff del sindaco come consulente gratuito per i lavori pubblici. La sua carriera, però, non si fermava alla politica: Pappalardo era un dipendente bancario in congedo e fu attivo sostenitore della colatura di alici di Cetara, contribuendo all’iter che portò al riconoscimento della DOP.

Commozione nella comunità

La notizia della scomparsa di Francesco Pappalardo ha scosso profondamente le comunità di Cetara e Maiori. Il sindaco Secondo Squizzato, con cui Pappalardo collaborò durante il suo mandato, ha dedicato un commosso ricordo all’ex assessore sui social media, descrivendolo come un uomo impegnato e sempre disponibile per il bene comune.