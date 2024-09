La comunità di Orta di Atella, in provincia di Caserta, è sconvolta dalla tragica morte di una ragazza di soli 15 anni, M.M., che ieri mattina ha deciso di porre fine alla sua vita gettandosi dal quarto piano della casa in cui viveva con la sua famiglia. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia, guidata dal vice dirigente Paolo Maisto del Commissariato di Aversa, è intervenuta immediatamente e ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico.

Il gesto disperato della ragazza ha scosso profondamente l’intera comunità, lasciando dietro di sé numerosi interrogativi. La giovane, che frequentava un istituto superiore a Frattamaggiore, viveva con i suoi genitori e le sue due sorelle minori. Sui social, centinaia di messaggi di vicinanza e cordoglio sono rivolti alla famiglia, mentre molti sottolineano l’importanza di creare spazi di ascolto e supporto per i giovani che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà.

In segno di rispetto e lutto, lo spettacolo musicale previsto per la serata di ieri in via Chiesa è annullato. Il dramma ha acceso una riflessione collettiva sull’urgenza di rafforzare il sostegno psicologico e sociale per le nuove generazioni, spesso lasciate sole davanti a pressioni emotive e personali insostenibili.