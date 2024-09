Un tragico incidente è avvenuto a Montella, dove un uomo di 84 anni è deceduto dopo essere rimasto bloccato all’interno di un ascensore. La tragedia si è consumata in un palazzo situato in via Rinaldo D’Aquino.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale di Montella è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente. I vigili sono riusciti ad aprire manualmente le porte della cabina dell’ascensore, trovando l’anziano privo di sensi all’interno.

Tentativi di soccorso

I pompieri hanno immediatamente iniziato le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo, il cuore dell’uomo aveva già cessato di battere al momento del soccorso.

Interventi delle autorità

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella, insieme ai sanitari del 118 e al medico legale, per accertare le cause esatte del decesso e gestire le operazioni di rito.

Le indagini

Le cause del blocco dell’ascensore sono ancora in fase di accertamento. Le autorità competenti stanno conducendo un’indagine per determinare se ci siano state delle negligenze o malfunzionamenti che hanno contribuito alla tragedia. Questo tragico evento sottolinea l’importanza di un regolare controllo e manutenzione degli impianti di ascensori, in particolare in edifici abitati da persone anziane o vulnerabili.