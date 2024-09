Gli agenti dell’Unità operativa Tutela edilizia della Polizia Locale di Napoli, in collaborazione con il personale della Sezione Ambiente Edilizia e dell’Unità Specialistica navale della Polizia metropolitana, sono intervenuti nell’ambito del monitoraggio degli abusi edilizi lungo la costa di Posillipo, precisamente in località discesa San Pietro ai Due Frati. Durante i controlli si è scoperto che un immobile, situato in aderenza al costone tufaceo a picco sul mare, era soggetto a lavori abusivi. Le opere riguardavano l’ampliamento della struttura tramite cemento armato e il consolidamento strutturale dei solai esistenti.

Le autorità hanno immediatamente posto sotto sequestro preventivo il cantiere, situato in una zona a tutela paesaggistica di grande rilevanza, facente parte del Piano territoriale paesistico di Posillipo, un’area sottoposta a protezione integrale. Inoltre, sono ancora in corso indagini per verificare la regolarità degli impianti di scarico, dato che il titolare non ha fornito le necessarie autorizzazioni durante l’ispezione.

L’intervento è stato possibile anche grazie al supporto via mare delle unità della Polizia Metropolitana, date le difficili condizioni di accesso alla zona, che si trova in un’area protetta e di particolare interesse ambientale. Le responsabilità penali dei soggetti coinvolti sono attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria.