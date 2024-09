Il comune di San Giuseppe Vesuviano parteciperà insieme alla Delegazione Ffc Napoli alla Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica dal 23 al 29 settembre , illuminando di verde , colore simbolo della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica , il Monumento ai Caduti in Piazza Risorgimento dalle ore 20 alle ore 24 . L’iniziativa si inserisce come introduzione della XII° Campagna Nazionale sulla ricerca in fibrosi cistica a Sostegno della Fondazione, primo ente di ricerca scientifica italiana sullo studio di questa patologia.

Con questo bel progetto si intende accendere i riflettori sulla necessità di maggiore informazione e consapevolezza su una delle malattie genetiche più diffuse in Italia e sull’importanza di prevenzione del test del portatore sano. La fibrosi cistica è una malattia genetica grave: 1 persona su 30 è portatrice sana e può trasmettere la mutazione ai propri figli. I futuri genitori dispongono di uno strumento importante per scegliere con consapevolezza, il test del portatore sano ( per info www.fibrosicisticaricerca.it www.testfibrosicistica.it).