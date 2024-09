Il mese di settembre 2024 si preannuncia ricco di bonus e incentivi, offrendo un pieno di opportunità per famiglie a basso reddito, giovani e donne in cerca di lavoro. Tra i principali protagonisti, spicca la carta “Dedicata a te” da 500 euro, un aiuto importante per le famiglie, affiancata da numerosi sgravi contributivi per le assunzioni. In questa guida, esploreremo nel dettaglio le agevolazioni più rilevanti, evidenziando come accedere a questi bonus e quali categorie ne possono beneficiare.

Carta “Dedicata a Te” 2024: Cosa Sapere

Dal 9 settembre 2024, inizia la distribuzione della nuova Carta “Dedicata a Te”, un bonus da 500 euro destinato alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. La lista dei beneficiari è stata stilata dai Comuni e resa nota in forma anonima, con l’uso del numero DSU ISEE 2024 e altri codici identificativi, nel rispetto della privacy.

Chi Sono i Beneficiari?

I beneficiari di questo bonus sono le famiglie in difficoltà economica, ma con alcune restrizioni:

ISEE non superiore a 15.000 euro.

Sono esclusi i single, le coppie senza figli e coloro che già percepiscono altri aiuti statali come NASpI, Dis-Coll, Assegno di inclusione, indennità di mobilità, cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali per disoccupazione.

Come Funziona la Carta?

Non è necessario presentare domanda: le carte vengono distribuite presso gli uffici postali abilitati e saranno operative da settembre 2024, con il primo pagamento previsto entro il 16 dicembre 2024. È fondamentale ricordare che le somme devono essere spese interamente entro il 28 febbraio 2025, altrimenti si perde il beneficio.

Incentivi per Assunzioni: Giovani e Donne al Centro

Oltre agli aiuti per le famiglie, settembre 2024 porta novità rilevanti sul fronte occupazionale, con nuovi incentivi per l’assunzione di giovani e donne disoccupate.

Bonus per l’Assunzione di Giovani Under 35

Le aziende che assumono giovani sotto i 35 anni potranno beneficiare di un esonero contributivo del 100% per due anni, fino a un massimo di 500 euro mensili per ogni giovane assunto. Questo incentivo mira a promuovere l’occupazione giovanile, riducendo i costi a carico dei datori di lavoro e incentivando nuove assunzioni.

Incentivi per l’Assunzione di Donne Disoccupate

Ancora più vantaggioso il bonus dedicato alle donne che sono fuori dal mercato del lavoro da almeno due anni. In questo caso, le aziende potranno usufruire di un esonero contributivo fino a 650 euro mensili per ogni donna assunta, grazie al Decreto Lavoro-Coesione.

Aree ZES: Opportunità per le Regioni del Sud

Questi incentivi si applicano prevalentemente alle imprese situate nelle Zone Economiche Speciali (ZES), che includono le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Questo strumento è creato per promuovere lo sviluppo economico nelle aree svantaggiate, favorendo l’occupazione e la crescita attraverso sgravi fiscali e contributivi.

Settembre 2024 si prospetta come un mese ricco di opportunità per le famiglie e le imprese con un pieno di Bonus. La Carta “Dedicata a Te” offre un importante sostegno economico per chi è in difficoltà, mentre gli sgravi per le assunzioni di giovani e donne rappresentano un’opportunità per le aziende di investire in nuove risorse umane, soprattutto nelle regioni del Sud Italia.