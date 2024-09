A settembre 2024, diverse agevolazioni previste dal decreto Coesione entreranno in vigore, offrendo importanti sostegni economici a famiglie e lavoratori. Tra questi, spicca la nuova Bonus Social Card, un’iniziativa attesa da molti italiani che partirà ufficialmente il 9 settembre. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui bonus in arrivo e su come beneficiarne.

Bonus Social Card: La Carta “Dedicata a Te” per Spese e Carburante

Il 9 settembre segna l’inizio della distribuzione della nuova Bonus Social Card, denominata “Carta Dedicata a Te”. Questo strumento di sostegno economico è rivolto a circa 1,3 milioni di italiani con un ISEE fino a 15.000 euro, offrendo un contributo di 500 euro utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari e carburante.

Come Funziona la Bonus Social Card?

La Bonus Social Card permette di ottenere sconti fino al 15% presso circa 25.000 supermercati e discount aderenti, e di risparmiare fino a 40 centesimi al litro presso 4.000 distributori di carburante. La distribuzione della carta e la ricarica automatica per chi la possedeva già lo scorso anno avverranno senza necessità di fare domanda: i beneficiari riceveranno una notifica tramite SMS dai Comuni di residenza.

Il primo utilizzo del bonus dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza della carta. Inoltre, l’intero importo di 500 euro dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2025. Chi riceve altri sussidi pubblici, single e coppie senza figli non possono beneficiare della carta, che è destinata principalmente a nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui uno sotto i 14 anni.

Altri Bonus al Via: Incentivi per Lavoro e Assunzioni

Oltre alla Bonus Social Card, il decreto Coesione introduce altri importanti incentivi, come il Bonus per l’Assunzione di Donne Svantaggiate. Questo bonus prevede uno sgravio contributivo di 650 euro al mese per due anni, valido per le assunzioni effettuate a partire dal 1° settembre 2024. È destinato a donne fuori dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi, o da sei mesi per chi risiede in Zone Economiche Speciali (ZES).

Un altro incentivo riguarda i giovani disoccupati under 35. Le aziende che assumono con contratti a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 possono beneficiare di un esonero totale dei contributi previdenziali per due anni, fino a un massimo di 500 euro al mese per ogni lavoratore assunto.

ZES: Agevolazioni Contributive per le Zone Economiche Speciali

Otto regioni italiane sono state designate come Zone Economiche Speciali (ZES), aree economicamente svantaggiate che possono beneficiare di incentivi maggiorati per le assunzioni. I datori di lavoro con aziende fino a 10 dipendenti possono ottenere uno sgravio contributivo fino a 650 euro al mese per le assunzioni di giovani under 35 o disoccupati di lunga durata, per un periodo di due anni.

Settembre 2024 si preannuncia come un mese cruciale per l’attivazione di nuove agevolazioni economiche. La Bonus Social Card rappresenta un importante sostegno per milioni di famiglie italiane, mentre gli incentivi per l’assunzione di giovani e donne svantaggiate mirano a rilanciare l’occupazione nelle aree più colpite dalla crisi economica.