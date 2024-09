Nel corso di controlli a tappeto condotti dai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania e dei comuni limitrofi, un’importante operazione si è svolta a Qualiano, dove è sequestrata una concessionaria di auto usate, divenuta popolare sui social media, in particolare su TikTok. Il titolare dell’Autosalone Fratelli Manna, Pasquale Manna, è denunciato per gravi irregolarità legate alla mancanza di documentazione necessaria. In particolare, è emerso che l’attività operava senza autorizzazioni ambientali e senza la documentazione obbligatoria per la prevenzione incendi. Inoltre, il complesso di circa 3.700 metri quadrati, che includeva un capannone per il rimessaggio auto, uffici e un’area per il lavaggio dei veicoli, risultava privo di autorizzazioni edilizie.

A seguito delle verifiche congiunte con il personale dell’ufficio tecnico comunale, le forze dell’ordine hanno provveduto a sequestrare preventivamente l’intera area. Questa concessionaria era finora protagonista di numerosi contenuti virali sui social, rendendola particolarmente nota al pubblico.