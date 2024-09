A San Giorgio a Cremano, una scuola vandalizzata nella notte tra sabato e domenica è stata prontamente ripulita grazie all’intervento di operai del Comune, volontari e rappresentanti dell’amministrazione locale. L’Istituto Comprensivo Stanziale, in via Cappiello, è stato preso di mira da vandali che hanno imbrattato l’edificio con vernice e schiuma di estintori, causando danni agli arredi ma senza riuscire a rubare nulla.

Il Raid Notturno

I vandali sono riusciti a entrare nell’edificio scolastico, scaricando gli estintori, rovesciando vernice e danneggiando tutto ciò che incontravano sul loro cammino. Questo episodio segue un altro tentativo di intrusione avvenuto pochi giorni prima, che aveva portato all’introduzione di una sorveglianza intorno alla scuola. Tuttavia, i malintenzionati sembrano aver capito gli orari del piantonamento e hanno agito rapidamente, tra le 19:00 e le 20:00.

La Reazione della Comunità

A dare la notizia è stato il sindaco Giorgio Zinno, che ha condiviso l’accaduto sulla sua pagina Facebook, postando anche alcune foto dell’interno dell’istituto devastato. Zinno ha espresso la sua amarezza per quanto accaduto, ma ha subito elogiato la risposta tempestiva della comunità.

Questa mattina, il sindaco, accompagnato dalla dirigente scolastica Patrizia Ferrione e dal presidente del Consiglio comunale Michele Carbone, si è recato sul posto per valutare i danni. La ditta comunale incaricata delle pulizie non garantiva la riapertura per il giorno seguente, ma un gruppo di operai, amministratori e volontari si è messo immediatamente al lavoro per ripulire la scuola. Grazie a questo sforzo congiunto, il sindaco ha potuto confermare che l’istituto riaprirà regolarmente domani.

L’Intervento del Prefetto

Anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, si è recato in visita all’Istituto Stanziale, incontrando il sindaco Zinno per complimentarsi del lavoro svolto. Il prefetto ha stigmatizzato con forza l’episodio di vandalismo, definendolo un vile gesto non solo contro le istituzioni, ma soprattutto contro i bambini e il loro futuro. Ha inoltre sottolineato l’importanza di investire sui giovani, specialmente nel contesto del patto educativo firmato dai sindaci del Vesuviano sotto la sua supervisione.

Sicurezza e Indagini

La scuola continuerà a essere vigilata, mentre le forze dell’ordine sono impegnate nelle indagini per individuare i responsabili di questo atto vandalico. Le autorità locali e nazionali hanno assicurato che saranno presi provvedimenti per garantire la sicurezza del plesso scolastico e prevenire ulteriori atti di questo tipo.