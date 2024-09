Gli agenti del commissariato di polizia di Frattamaggiore hanno scoperto un laboratorio per il taglio e il confezionamento della droga in un appartamento situato in via Genuino. L’operazione ha avuto inizio quando i poliziotti hanno notato alcuni individui sospetti all’ingresso dello stabile, spingendoli a effettuare una verifica più approfondita.

Il Ritrovamento

Durante la perquisizione dell’appartamento, la polizia ha rinvenuto 9 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi e 14 involucri di cocaina del peso totale di 14 grammi. Oltre alla droga, sono trovati 4.985 euro in banconote di diverso taglio, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio, 3 bilancini di precisione, 3 telefoni cellulari e 2 coltelli con tracce di sostanze stupefacenti. Inoltre, era presente diverso materiale destinato al confezionamento delle dosi.

L’Arresto

L’operazione ha portato all’arresto di Gennaro Ferraiuolo, un 19enne del posto, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’indagine prosegue per accertare eventuali collegamenti con altre persone coinvolte nell’attività di spaccio nella zona.