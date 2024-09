I Carabinieri della Stazione di Napoli Stella hanno effettuato un’importante operazione antidroga nel quartiere Stella di Napoli, che ha portato alla scoperta di oltre un chilo di cocaina pronta per essere tagliata e distribuita. Durante una perquisizione nell’abitazione di Raffaele Manzo, un uomo di 58 anni già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno rinvenuto 1,4 chilogrammi di cocaina suddivisa in 10 involucri.

Si tratta di una quantità significativa, considerando il valore della droga ancora da tagliare e confezionare. Se immessa sul mercato dopo il taglio, la sostanza avrebbe potuto fruttare ingenti profitti. Oltre alla droga, i carabinieri hanno trovato strumenti utili al confezionamento, tra cui una macchina per sottovuoto, utilizzata per preservare la cocaina e prepararla per la distribuzione.

Raffaele Manzo è immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Attualmente si trova in carcere, in attesa del processo. Le autorità stanno indagando per determinare se l’uomo fosse parte di un’operazione criminale più vasta e per risalire a eventuali complici o ulteriori collegamenti con la rete del traffico di stupefacenti a Napoli.

L’operazione condotta nel quartiere Stella rappresenta un altro colpo inflitto dalle forze dell’ordine al commercio di droga, particolarmente diffuso nei quartieri popolari di Napoli, dove spesso il traffico di sostanze stupefacenti è fonte di pericolose attività illecite e violenza.