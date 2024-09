A Palma Campania, un cittadino bangladese di 30 anni è stato arrestato per istigazione alla corruzione e possesso di stupefacenti. L’incidente è avvenuto durante un controllo stradale condotto dai Carabinieri della locale Stazione.

Possesso di droga e tentativo di corruzione

Durante il controllo, i militari hanno trovato nell’auto dell’extracomunitario una dose di cocaina e una di hashish. Sebbene il quantitativo di droga fosse esiguo e normalmente avrebbe comportato solo una sanzione amministrativa e una segnalazione alla Prefettura, la situazione è degenerata quando il 30enne ha cercato di corrompere i carabinieri.

Invece di accettare le conseguenze della violazione, l’uomo ha offerto del denaro a uno dei militari per ignorare il reato. Non contento, ha poi consegnato il suo portafogli ai carabinieri, promettendo di cedere tutto il contenuto tranne una banconota da 10 euro, che avrebbe detto di voler tenere per il carburante.

L’intervento dei Carabinieri

Gli uomini dell’Arma, piuttosto che accettare il tentativo di corruzione, hanno restituito il portafogli all’uomo e proceduto con il suo arresto. Il 30enne è ora in carcere, in attesa di giudizio per istigazione alla corruzione.

Conseguenze legali

Il tentativo di corruzione, oltre a non essere stato accolto dai carabinieri, ha portato a gravi conseguenze legali per l’individuo. Ora dovrà affrontare le accuse di tentata corruzione e possesso di sostanze stupefacenti, con l’attesa di una prossima udienza per il giudizio.