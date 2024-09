A Torre Annunziata, gli agenti del locale commissariato di polizia hanno scoperto due fucili nascosti all’interno di un palazzo diroccato. La scoperta è avvenuta in una struttura situata in via d’Alagno, conosciuta nella zona come il “palazzo dei contrabbandieri”. Le armi, di provenienza illecita, sono state immediatamente sequestrate dalle forze dell’ordine. L’intervento rientra in una serie di operazioni mirate a contrastare il crimine e il traffico illecito di armi nell’area.

Il sequestro di queste armi contribuisce a garantire maggiore sicurezza nella comunità, riducendo la possibilità che vengano utilizzate per attività criminali. Le indagini sono ancora in corso per individuare i responsabili del traffico illecito e per comprendere l’eventuale collegamento con altre attività criminali nella zona.