Un grave incidente stradale ha causato notevoli disagi lungo la Variante di Avellino nel territorio del comune di Atripalda. L’incidente è avvenuto sulla SS 7, in prossimità dello svincolo per il raccordo Avellino-Salerno, un’importante arteria che collega la città di Avellino con la provincia di Salerno.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una delle quali è finita fuori strada a seguito dell’impatto. A bordo delle auto si trovavano due coppie di anziani. L’incidente ha avuto gravi conseguenze per due delle persone coinvolte, che sono rimaste ferite e hanno dovuto essere trasportate d’urgenza in ambulanza all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le necessarie cure mediche.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per determinare con precisione la dinamica dello scontro e raccogliere le informazioni necessarie per le indagini. I vigili del fuoco sono chiamati per mettere in sicurezza le auto coinvolte e rimuovere i veicoli dalla carreggiata, evitando ulteriori pericoli e garantendo la sicurezza dei soccorritori e degli altri utenti della strada.

L’incidente ha avuto un impatto significativo sul traffico, con rallentamenti e congestione che hanno interessato l’importante snodo viario della Variante di Avellino. I disagi si sono estesi anche alla viabilità interna di Atripalda, creando ulteriori problemi di circolazione per i residenti e i pendolari che utilizzano quotidianamente questa arteria.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della scena hanno richiesto tempo, durante il quale il traffico è stato deviato e gestito con attenzione per minimizzare i disagi. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire una rapida normalizzazione della circolazione e fornire assistenza alle persone coinvolte.