Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Olevano sul Tusciano, un piccolo comune in provincia di Salerno, causando la morte di un giovane di 27 anni, Davide Iannone, residente nella stessa cittadina. Lo schianto, che ha coinvolto tre veicoli, è avvenuto intorno all’1 del mattino lungo via Festola, la strada provinciale 29 che collega Olevano a Battipaglia.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due delle automobili coinvolte. Davide Iannone, che viaggiava da solo a bordo della sua Ford Fiesta in direzione del centro abitato, ha impattato violentemente contro un altro veicolo che procedeva in senso opposto verso Battipaglia. Poco dopo, una terza auto è sopraggiunta sul luogo dell’incidente, e il conducente non è riuscito ad evitare le due vetture già coinvolte nello scontro.

L’impatto è stato fatale per Iannone, che è morto sul colpo. I Vigili del Fuoco di Giffoni sono intervenuti per estrarre il corpo dalle lamiere, mentre una giovane ragazza di Agropoli, che viaggiava in uno degli altri veicoli, è rimasta ferita. È stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari del 118.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul posto sono prontamente giunti gli agenti del commissariato di Battipaglia della Polizia di Stato, insieme ai sanitari e ai Vigili del Fuoco. Le autorità stanno ancora vagliando la dinamica precisa dell’incidente, cercando di stabilire le cause che hanno portato alla collisione frontale.

Un Colpo Durissimo per la Comunità

La morte di Davide Iannone ha lasciato sgomenta la comunità di Olevano sul Tusciano, che si è stretta intorno alla famiglia del giovane. In molti lo ricordano come una persona solare e benvoluta da tutti, e la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per l’intero paese.