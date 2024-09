Lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato (FS) sta avendo un impatto significativo anche su Napoli, dove si registrano numerosi disagi per i pendolari.

Cancellazioni di Treni e Disservizi sulla Metro Linea 2

A partire dalle 8 di questa mattina, la Linea 2 della metropolitana di Napoli è chiusa, interessando il tratto che va da Piazza Garibaldi a Pozzuoli – Villa Literno. Questa chiusura ha causato gravi disagi per i viaggiatori, già colpiti dalle cancellazioni di vari treni, sia dell’Alta Velocità che dei regionali, in linea con le adesioni allo sciopero in corso.

Di recente, è stato riaperto parzialmente il tratto Campi Flegrei – San Giovanni Barra, ma con un servizio limitato a sole tre coppie di treni. Questa riapertura parziale rappresenta un piccolo sollievo per chi viaggia, anche se il servizio rimane irregolare e dipende dalla disponibilità del personale non aderente allo sciopero.

Ulteriori Disagi e Previsioni per la Giornata

Nel corso della giornata, potrebbero essere previste ulteriori aperture parziali della Linea 2, ma tutto dipenderà dalla partecipazione allo sciopero e dalla disponibilità del personale. I pendolari sono invitati a monitorare attentamente gli aggiornamenti sul traffico ferroviario e sui servizi metropolitani, poiché i disservizi potrebbero continuare fino a termine della giornata.

Consigli per i Viaggiatori

Verificare in tempo reale lo stato dei treni tramite le app o i siti ufficiali di FS e Trenitalia.

Considerare opzioni di trasporto alternative, come autobus o taxi, specialmente per chi deve spostarsi nelle ore di punta.

Tenere conto dei possibili ritardi e pianificare i viaggi con un certo anticipo per evitare ulteriori inconvenienti.