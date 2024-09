Linee vesuviane, flegree e metropolitana gestite da Eav totalmente ferme, forti disagi anche per le corse bus mentre la funiva del Faito è rimasta bloccata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Sono gli effetti dei due scioperi (uno di quattro, l’altro di otto ore) che hanno interessato le linee dell’Ente Autonomo Volturno. L’azienda di trasporti in una nota fa sapere come “alle ore 12:30 hanno aderito allo sciopero circa 360 dipendenti su un totale di circa 1.450 unità presenti nelle fasce mattutine, con una percentuale di adesione del 25% circa”. Stando a quanto riferito da Eav, “il servizio si è interrotto sulle linee vesuviane, sulle flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla metropolitana Piscinola-Aversa”, mentre quello lungo le linee suburbane ha subito la soppressione di alcune corse.

Inoltre, “il servizio bus ha subito la soppressione di circa 500 corse nella sola fascia mattutina”. E ancora: “Il servizio funivia è sospeso per avverse condizioni meteo e riprenderà nel primo pomeriggio”. “Comunque fino alle 17 – conclude Eav – orario in cui è terminato lo sciopero, i servizi ferroviari e dei pullman, nel rispetto delle fasce di garanzia, erano regolari a partire dalle ore 13:30”.