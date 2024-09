Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Emilio Petrone, manager di origini salernitane, residente a Milano. Il 61enne, già amministratore delegato di aziende di rilievo come Sisal e Mooney, ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva l’autostrada A15 nel tratto Pontremoli-Barceto, in provincia di Massa Carrara. L’auto si è schiantata violentemente contro il guardrail, e nonostante l’intervento dei soccorsi, per Petrone non c’è stato nulla da fare.

Considerato uno dei più influenti top-manager a livello internazionale, Emilio Petrone aveva ricoperto incarichi di grande responsabilità in alcune delle più importanti aziende globali, tra cui Telecom Italia, Ferrero, Unilever e Sara Lee Corporation. La sua carriera di successo l’aveva reso una figura rispettata nel mondo imprenditoriale e manageriale.

La notizia della sua scomparsa ha colpito duramente la comunità salernitana, dove Petrone era ben conosciuto e stimato, anche per i suoi legami familiari con Eugenio Petrone, storico maestro di scherma di Salerno e figura di spicco dello sport cittadino.