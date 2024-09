Un grave incidente si è verificato alle prime ore di questa mattina, intorno alle 4:00, ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Un uomo di 39 anni, residente ad Avellino, è stato travolto da un’auto mentre si recava al lavoro, nei pressi del cimitero della frazione Tavernola San Felice. L’uomo, appena uscito di casa, stava probabilmente percorrendo il tratto di strada per raggiungere il luogo di lavoro, quando è stato investito.

Il conducente dell’auto, dopo averlo colpito, si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha tempestivamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto in pochi minuti e, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai medici, che stanno monitorando la sua situazione con particolare attenzione.

Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per comprendere la dinamica dell’incidente. Sono in corso accertamenti per determinare con precisione le cause dello scontro e verificare eventuali responsabilità da parte del conducente. Al momento, non si esclude l’ipotesi che la scarsa visibilità o la velocità eccessiva possano aver contribuito all’impatto.