Ieri mattina, durante un servizio di controllo nella zona di Secondigliano, gli agenti del locale commissariato hanno notato un’auto sospetta con due uomini a bordo. Il conducente, alla vista della polizia, ha improvvisamente accelerato e ignorato il posto di blocco, dirigendosi verso via Miano. Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità, durante il quale il guidatore ha compiuto manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

L’inseguimento si è concluso quando l’auto in fuga si è scontrata contro alcune vetture in sosta e contro il veicolo di servizio della polizia. Gli agenti sono riusciti a fermare i due uomini in via San Francesco d’Assisi, dove è avvenuta una colluttazione. I due arrestati, un 30enne e un 20enne, entrambi napoletani e con precedenti penali, sono stati tratti in arresto con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento aggravato di beni pubblici.