A Napoli, nel quartiere Pianura, un uomo senza patente e assicurazione ha provocato un grave incidente dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri e tentato di fuggire. L’episodio si è verificato in via Vicinale Monti, durante un controllo stradale dei militari locali. Il trentenne alla guida di una piccola utilitaria, dopo non essersi fermato all’intimazione dei carabinieri, è inseguito dalle forze dell’ordine. Durante la fuga, a causa dell’alta velocità, l’uomo ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e schiantandosi frontalmente contro un’altra auto.

Nonostante l’impatto violento, il trentenne è rimasto solo lievemente ferito, riportando qualche graffio. Tuttavia, tre persone sono ferite gravemente nell’altro veicolo: un 77enne, che ha ricevuto una prognosi di 30 giorni, un 87enne alla guida e una donna di 72 anni, entrambi con prognosi di 7 giorni.

L’uomo è finito arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dalle gravi conseguenze del suo comportamento. L’episodio ha suscitato preoccupazione nel quartiere, evidenziando ancora una volta i rischi legati alla guida senza le necessarie autorizzazioni e alla pericolosità di comportamenti irresponsabili al volante.