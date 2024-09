Negli ultimi giorni, la città di Scafati è stata teatro di una serie di furti che hanno scosso la comunità locale. Tra i casi più recenti, sono stati segnalati episodi di effrazione presso un’abitazione privata e un esercizio commerciale di tipo “Sali e Tabacchi”, suscitando preoccupazione tra i residenti. Il sindaco Pasquale Aliberti, particolarmente allarmato dalla situazione, ha chiesto un intervento deciso per garantire la sicurezza del territorio.

I furti recenti

Gli episodi criminali hanno colpito il cuore della città, danneggiando non solo il patrimonio dei cittadini, ma anche il senso di sicurezza collettivo. La tipologia dei bersagli, abitazioni private e attività commerciali come i tabacchi, conferma che i malviventi non esitano a colpire anche in luoghi frequentati da molte persone.

Tra le vittime, oltre ai cittadini, vi è lo stesso primo cittadino, Pasquale Aliberti, che ha denunciato un furto avvenuto presso il suo studio privato, episodio che rafforza ulteriormente la necessità di una maggiore tutela sul territorio.

La richiesta del Sindaco Aliberti

Di fronte a questa escalation di episodi criminali, il sindaco Aliberti ha chiesto pubblicamente un rafforzamento dei controlli sul territorio di Scafati, sollecitando il Comando Provinciale dei Carabinieri ad intervenire con misure più incisive. In particolare, il primo cittadino ha richiesto il ritorno del Reggimento Campania, un corpo speciale dei Carabinieri che aveva già operato sul territorio in passato, dimostrandosi efficace nella prevenzione e nel controllo della criminalità.

Nel suo appello, pubblicato sui social, Aliberti ha dichiarato:

“Ho sollecitato al Comando Provinciale dei Carabinieri come già fatto in passato un rafforzamento delle pattuglie in orario notturno sul nostro territorio attraverso il Reggimento Campania, corpo speciale dei Carabinieri che abbiamo avuto in dotazione anche nei mesi scorsi. Alla luce delle segnalazioni e della carenza di organico dei Carabinieri di Scafati, è fondamentale il supporto del Comando Provinciale, che mai ha fatto mancare la propria disponibilità.”

La situazione di Scafati

La posizione geografica di Scafati, situata al confine tra la provincia di Salerno e l’area vesuviana, la rende vulnerabile alle infiltrazioni criminali provenienti dal napoletano. Negli ultimi mesi, il tema della sicurezza è diventato centrale nel dibattito pubblico locale, con sempre più cittadini che segnalano episodi di furti, rapine e vandalismi.

Potenziamento delle forze dell’ordine

Una delle principali difficoltà segnalate dal sindaco è la carenza di organico tra le forze dell’ordine locali, che limita la capacità di intervento rapido e continuo sul territorio. Il ritorno del Reggimento Campania rappresenterebbe una risorsa preziosa per migliorare il pattugliamento, specialmente durante le ore notturne, quando si concentrano la maggior parte degli episodi criminali.

La risposta della comunità

La comunità di Scafati ha accolto con favore la richiesta del sindaco, ma continua a vivere con apprensione questa fase di incertezza. Molti residenti sperano che le misure richieste vengano messe in atto rapidamente per ripristinare un clima di tranquillità in città. Nel frattempo, si raccomanda ai cittadini di adottare tutte le precauzioni possibili, come l’installazione di sistemi di allarme e videosorveglianza, per proteggere le proprie abitazioni e attività.